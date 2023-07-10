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Теннисистка Свентек впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Свентек выиграла у Мартич и прошла в четвертый круг Уимблдона
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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек 9 июля вышла в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

В четвертом круге Уимблдона Свентек победила швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.

В четвертьфинале Свентек сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко и украинкой Элиной Свитолиной.

Свентек впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. На ее счету три выигранных Открытых чемпионата Франции, также она становилась победительницей US Open.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир «Большого шлема».

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Ранее в этот день российский теннисист Андрей Рублев выиграл матч у казахстанца Александра Бублика в четвертом круге Уимблдона. Встреча шла 3 часа 19 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Впервые в карьере Рублев вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Его соперником станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).

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