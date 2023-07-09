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Два поезда в Москву и Петербург остановили в пути из-за ливня в Абхазии

Поезда в Абхазию из Москвы и Санкт-Петербурга остановили в пути из-за сильного ливня
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Фото: Центр управления силами МЧС РА
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Два поезда из Сухума в Москву и Санкт-Петербург были остановлены в пути ввиду сильного ливня, был закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш в Республике Абхазия. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе РЖД.

«Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий был закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш в Республике Абхазия. В связи с этим поезд № 306 Сухум – Москва и поезд № 480 Сухум – Санкт-Петербург были остановлены в пути», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пассажиры, которые планировали совершить посадку на указанные поезда, будут доставлены автобусами до станции Цандрипш (примерно в 100 км от Сухума), а затем на специальном поезде проследуют до своих мест назначения в Москву и Санкт-Петербург. Время отправления — 08:00 по местному времени (09:00 мск).

Также приходящие в Сухум поезда были перенаправлены на станцию Цандрипш, пассажиров доставят до города организованным автотранспортом.

Кроме того, ввиду сложившихся 9 июля погодных условий был отменен поезд «Ласточка» № 924 в аэропорт Сочи – Гагра.

В холдинге добавили, что возврат билетов пассажирам отмененных поездов в Абхазии будет производиться без удержания допсборов. При задержках поездов более четырех часов компания предоставит пассажирам бесплатное питание.

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Ранее в этот же день «Абхазские железные дороги» (АЖД) сообщили, что в Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва железнодорожных путей после дождя.

Улицы в Гагре и Сухуме затопило после сильных ливней. «Известия» опубликовали кадры затопленных улиц.

Кроме того, 9 июля в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое.

Также корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в сочинском микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

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