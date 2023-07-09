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Школьница утонула на озере Средний Кабан в Казани

Школьница утонула на озере в Казани после того, как на нее с тарзанки упал парень
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Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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В Казани 15-летняя школьница утонула во время купания в озере Средний Кабан. Об этом 9 июля сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«В 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки 2008 года рождения с трехметровой глубины в 10 м от берега», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, причиной трагедии мог стать неудачный прыжок с тарзанки другого отдыхающего, который в итоге упал на девочку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Накануне источник «Известий» заявил, что в водоеме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Луна» в Истринском районе Московской области утонули два ребенка — братья семи и пяти лет.

До этого, 7 июля, жители Красноярского края обнаружили тело 16-летнего подростка в реке Чадобец. Предполагается, что его унесло течением.

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