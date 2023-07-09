ФК «Ростов» одержал победу над «Факелом» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Ростов» 9 июля обыграл дома «Факел» в товарищеском матче. Игра прошла в формате два тайма по 60 минут, завершившись со счетом 3:0.

В составе победителей отличился полузащитник Алексей Миронов, нападающий Николай Комличенко и защитник Максим Осипенко.

Ответный товарищеский матч состоится 15 июля в Воронеже.

Ранее, 28 мая, «Ростов» прервал серию из трех поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) победой над «Ахматом» из Грозного со счетом 3:2 в матче 29-го тура РПЛ.