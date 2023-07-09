Реклама
Прямой эфир
Мир
Сторонники ПЦУ захватили канонический собор УПЦ в Хмельницкой области
Мир
Пункт пропуска Мядининкай между Литвой и Белоруссией возобновил работу
Мир
Эрдоган и Байден обсудили вступление Украины и Швеции в НАТО
Общество
Потерявшийся на Казбеке турист рассказал о трехдневном выживании в горах
Мир
Президент ФРГ призвал не мешать США поставлять Украине кассетные боеприпасы
Политика
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Мир
В Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы
Мир
Politico сообщила о смягчении позиций США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО
Спорт
Россиянин Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Мир
Делегация во главе с Матвиенко прилетела в Китай
Мир
Экс-разведчик США рассказал о последнем предупреждении Запада Зеленскому
Мир
В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента

ФК «Ростов» одержал победу над «Факелом» в товарищеском матче

0
Фото: ФК «Ростов»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Ростов» 9 июля обыграл дома «Факел» в товарищеском матче. Игра прошла в формате два тайма по 60 минут, завершившись со счетом 3:0.

В составе победителей отличился полузащитник Алексей Миронов, нападающий Николай Комличенко и защитник Максим Осипенко.

Ответный товарищеский матч состоится 15 июля в Воронеже.

«Звезда» сошлась: «Зенит» проиграл красно-белым в Петербурге
Чемпионы России потеряли очки во втором матче домашнего предсезонного турнира

Ранее, 28 мая, «Ростов» прервал серию из трех поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) победой над «Ахматом» из Грозного со счетом 3:2 в матче 29-го тура РПЛ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023