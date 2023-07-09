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Пункт пропуска Мядининкай между Литвой и Белоруссией возобновил работу

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Фото: соцсети
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Пункт пропуска Мядининкай на границе между Литвой и Белоруссией возобновил работу в полном объеме. Об этом 9 июля сообщил пограничный комитет Белоруссии.

«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)», — сообщило ведомство в своем Telegram.

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Ранее, 7 июля, Литва в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пограничном переходе Мядининкай. Белорусская сторона тогда заявила, что готова осуществлять пропуск лиц и транспорта.

На следующий день погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в использовании каналов международных сообщений для шантажа. Сообщалось, что при въезде в Литву гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран Евросоюза (ЕС). После этого литовские пограничники попытались выдворить пакистанца в Белоруссию через пункт пропуска, но он отказался покидать территорию страны и остался у литовского пограничного столба.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с этим в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов. Также о строительстве забора на границе с Белоруссией заявили и в Польше.

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