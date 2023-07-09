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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

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Фото: Policja Lubelska
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Автобус с украинцами попал в ДТП в Хелмском районе Польши. Об этом 9 июля сообщил TVP.

Авария произошла около 2 часов ночи. Автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик.

В результате погибла 33-летняя женщина, чье гражданство не уточняется. Два украинца получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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Было установлено, что 44-летний водитель с Украины был трезв. После ДТП дорога была перекрыта на четыре часа.

Ранее, 5 июля, автобус, перевозивший 49 белорусов, перевернулся в Польше. В результате 11 человек пострадали, их доставили в больницу. Еще 17 получили помощь на месте. Машина из Белоруссии направлялась в аэропорт под Варшавой Модлин.

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