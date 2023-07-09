Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с украинцами попал в ДТП в Хелмском районе Польши. Об этом 9 июля сообщил TVP.
Авария произошла около 2 часов ночи. Автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик.
В результате погибла 33-летняя женщина, чье гражданство не уточняется. Два украинца получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Было установлено, что 44-летний водитель с Украины был трезв. После ДТП дорога была перекрыта на четыре часа.
Ранее, 5 июля, автобус, перевозивший 49 белорусов, перевернулся в Польше. В результате 11 человек пострадали, их доставили в больницу. Еще 17 получили помощь на месте. Машина из Белоруссии направлялась в аэропорт под Варшавой Модлин.