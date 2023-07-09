Летевший из Москвы в Минводы борт сел в Волгограде из-за недомогания ребенка

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Минеральные Воды, сел в Волгограде из-за недомогания у шестилетней девочки. Об этом 9 июля сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Из аэропорта поступил вызов с поводом ухудшения состояния шестилетнего ребенка, на взлетную полосу была направлена анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи», — сказал ТАСС представитель комитета.

Девочка была госпитализирована в детскую клиническую больницу № 8. Ее жизни ничто не угрожает.

Самолет приземлился в 15:25 по местному времени. В 16:06 он продолжил полет до места назначения.

Ранее, 26 июня, пассажир рейса Москва – Владивосток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на бортпроводника. Дебоширом оказался 43-летний уроженец Нижнего Новгорода. Мужчина распивал спиртные напитки в салоне бизнес-класса. Он устроил скандал и набросился с кулаками на члена экипажа, который сделал ему замечание.