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Летевший из Москвы в Минводы борт сел в Волгограде из-за недомогания ребенка

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Самолет, совершавший рейс из Москвы в Минеральные Воды, сел в Волгограде из-за недомогания у шестилетней девочки. Об этом 9 июля сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Из аэропорта поступил вызов с поводом ухудшения состояния шестилетнего ребенка, на взлетную полосу была направлена анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи», — сказал ТАСС представитель комитета.

Девочка была госпитализирована в детскую клиническую больницу № 8. Ее жизни ничто не угрожает.

Самолет приземлился в 15:25 по местному времени. В 16:06 он продолжил полет до места назначения.

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