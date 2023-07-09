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Потерявшийся на Казбеке турист рассказал о трехдневном выживании в горах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Турист Александр Шевелев, потерявшийся на Казбеке, три дня выживал в горах в одиночку. Об этом он 9 июля рассказал «Известиям».

По словам мужчины, с первых дней восхождения у него началась горная болезнь. Один из туристов отстал от группы, потому что у него сильно мерзли ноги, и Шевелев продолжил восхождение с другим участником группы — Антоном.

«Антон шел первым, я вторым. Огибая ледник перед Казбеком, я замедлялся, мне было трудно идти, у меня была одышка, я проходил 20 шагов, 10 секунд стоял отдыхал с палками. Антон сказал, что я догоню, а он пошел вперед. Я продолжил путь в одиночку. Когда я вышел на седловину Казбека, он уже спускался с вершины. Обратный путь я тоже делал в одиночку, встретил нашу группу с [высоты 3500] инструктором Полиной, спросил, как добраться до лагеря», — рассказал Шевелев.

Туристу объяснили, что к лагерю протоптаны тропинки и он дойдет туда быстро. Однако в какой-то момент Шевелев засомневался в правильности пути и попытался связаться с группой, но связи не было. Турист решил продолжать идти, но через несколько часов понял, что выбрал неверную дорогу.

«Увидел, что местность мне незнакома, внизу речка, которую я никогда не видел, пейзажи горные мне тоже неизвестны. Время было седьмой час, принял решение заночевать. К тому моменту более полутора суток не ел, не было с собой воды, палатки, спальника. Нашел углубление в камнях, прикрылся рюкзаком и заночевал», — рассказывает мужчина.

Когда солнце взошло, турист решил подняться на утес, надеясь, что его заметят спасатели, и днем сам увидел вертолет, который летел к нему. Мужчина начал разбрасывать на снегу вещи, протаптывать следы, но спасатели не заметили его и улетели. Тогда Шевелев решил сам спуститься с горы и 4 июля добрался до крупной горной реки. В этот момент начался дождь, и турист остановился на ночевку у реки.

«5 июля пересек бурную реку, меня кувыркнуло, ударило о камни, хлебнул воды... Славу богу, выжил, вылез по насыпи где-то 20 м с помощью ледоруба на берег. Тут уже были провода, паслись коровы. Включил телефон, зарегистрировался в сети, увидел, что это уже грузинская сеть, вызвал спасателей», — рассказывает мужчина.

Турист отметил, что должен был вернуться из похода к своим пятерым детям и сделал всё возможное, чтобы до них дойти.

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Сообщение о пропаже альпиниста поступило 2 июля. Он был в составе группы из трех человек, восходивших на Казбек.

Затем 5 июля жена Шевелева сообщила ГУ МЧС по Северной Осетии, что ее супруг вышел на связь и находится на склоне на территории Грузии.

Позднее в тот день источник «Известий» сообщил, что туриста нашли.

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