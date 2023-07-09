Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент ФРГ призвал не мешать США поставлять Украине кассетные боеприпасы
Политика
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Мир
В Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы
Мир
Politico сообщила о смягчении позиций США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО
Спорт
Россиянин Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Мир
Делегация во главе с Матвиенко прилетела в Китай
Мир
Экс-разведчик США рассказал о последнем предупреждении Запада Зеленскому
Мир
В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента
Мир
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Мир
В Италии появится первая улица в честь Берлускони
Мир
Зеленский признал недостаточно быстрые темпы контрнаступления ВСУ
Мир
Байден сообщил об отсутствии единства в НАТО по мгновенному приглашению Украины

Беременную женщину придавило упавшим деревом в Башкирии

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На палатку, в которой находилась беременная женщина, упало дерево в деревне Асканыш в Башкирии. Об этом 9 июля сообщило главное управление МЧС России по республике.

«Вчера вечером житель сообщил, что на берегу реки Сим в деревне Асканыш Иглинского района дерево упало на палатку и придавило беременную женщину», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также дерево зацепило автомобиль, смяв ему всю крышу и лобовое стекло.

Не в приоритете: почему россияне не спешат рожать детей
Эксперты относят к многодетным лишь одну десятую часть семей страны

Женщина получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой плечевой кости. Ее госпитализировали в больницу.

Ранее, 17 июня, из окна шестого этажа дома на Изумрудной улице в Москве выпала 23-летняя беременная женщина. Она находилась на шестом месяце беременности. Девушку госпитализировали с ушибом позвоночника и сотрясением мозга.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023