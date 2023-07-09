Беременную женщину придавило упавшим деревом в Башкирии

На палатку, в которой находилась беременная женщина, упало дерево в деревне Асканыш в Башкирии. Об этом 9 июля сообщило главное управление МЧС России по республике.

«Вчера вечером житель сообщил, что на берегу реки Сим в деревне Асканыш Иглинского района дерево упало на палатку и придавило беременную женщину», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также дерево зацепило автомобиль, смяв ему всю крышу и лобовое стекло.

Женщина получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой плечевой кости. Ее госпитализировали в больницу.

Ранее, 17 июня, из окна шестого этажа дома на Изумрудной улице в Москве выпала 23-летняя беременная женщина. Она находилась на шестом месяце беременности. Девушку госпитализировали с ушибом позвоночника и сотрясением мозга.