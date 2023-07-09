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Politico сообщила о смягчении позиций США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО

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Фото: Global Look press/Annette Riedl IMAGO
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США и Германия смягчили свои позиции по вступлению Украины в НАТО перед саммитом альянса в Вильнюсе. Об этом 9 июля сообщила газета Politico.

«Дипломаты, занимающиеся вопросами НАТО, отмечают, что позиции как Америки, так и Германии несколько смягчились за несколько недель до саммита и что союзникам на восточном фланге удалось добиться уступок по этому вопросу. Ожидается, что союзники НАТО на саммите превзойдут туманное обещание альянса, данное в 2008 году, о том, что Украина в какой-то момент станет его членом», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что существует группа скептиков, которые хотят выдвинуть Украине ряд условий для вступления в блок. По словам одного из источников, они не хотят давать слишком ранних обещаний и создавать ситуацию, когда выполнение условий автоматически приведет к приглашению.

Также ряд политиков, публично поддержавших вступление Украины в НАТО, в частных беседах выражали сомнения по этому поводу. Они выражает согласие с позицией США о том, что присоединение Киева к альянсу приведет к эскалации. При этом другие рассматривают этот вариант как повод для начала мирных переговоров.

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Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в НАТО прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Также 9 июля генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

7 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведения ее от советского стандарта к стандартам альянса.

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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