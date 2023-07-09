Делегация во главе с Матвиенко прилетела в Китай
Делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко прилетела 9 июля в Китай.
У трапа ее встретил, в частности, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Они пожали друг другу руки. Матвиенко также вручили букет цветов.
Ранее в этот день в пресс-службе верхней палаты российского парламента сообщили, что делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай. В составе делегации ряд заместителей председателей и глав комитетов обеих палат Федерального собрания.
Визит, как отмечалось, состоится по приглашению Лэцзи. Матвиенко примет участие в восьмом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей.
В конце июня представители внешнеполитических ведомств РФ и Китая высоко оценили текущее состояние двусторонних отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их укреплению. Также стороны отметили доверительный характер и масштабный потенциал кооперации.