Питер Гэбриел отмечает очередное полнолуние, Jonas Brothers записываются со звездами кей-попа, а Тейлор Свифт выдает очередную порцию песен «из хранилища». Наш музыкальный обзор традиционно собрал релизы в самых разных стилях, но объединяет их высокое качество и показательность для индустрии. Подробности — в «Известиях».

Taylor Swift — Speak Now (Taylor’s Version)

Тейлор Свифт продолжает свою программу по перезаписи старых альбомов. Теперь подошла очередь Speak Now (2010) — третьей и во многом поворотной пластинки для певицы. Впервые она сделала решительный шаг в сторону поп-рока, сведя до минимума черты кантри, которые доминировали в предыдущей Fearless. Можно сказать, именно Speak Now превратил Тейлор в суперзвезду. И теперь, 13 лет спустя, артистка возвращает себе утраченный контроль над знаковыми песнями вроде Sparks Fly, без которых не обходится ни один ее тур.

Но, как и в случае с ранее опубликованными в серии ре-релизов альбомами, известные треки практически не изменились. Поэтому основная ценность издания — бонусные композиции с пометкой «Из хранилища». В данном случае это шесть номеров суммарной продолжительностью почти полчаса. И вот что интересно: хотя созданы они были тогда же, когда и остальной материал Speak Now, довести до ума певица решила их только сейчас. И привлекла к делу своих нынешних соратников — Джека Антоноффа и Аарона Десснера. Поэтому в плане продюсирования они заметно отличаются в лучшую сторону от основного набора.

Обратим внимание также на два фита: Fall Out Boy в Electric Touch и Хейли Уильямс в Castles Crumblings. Но хитовый потенциал есть лишь у первого дуэта. А из остального весьма хороша I Can See You.

Peter Gabriel — So Much (Dark Side Mix)

Один из самых красивых рок-проектов года — серия синглов Питера Гэбриела, связанных с лунным циклом, — пополнился шестым релизом. Начиная с февраля музыкант выпускает по одной новой песне каждое полнолуние (в итоге они войдут в альбом под названием I/O). Причем сначала публикуется Dark Side Mix (микс темной стороны), а через несколько дней появляется и Bright Side Mix (микс светлой стороны).

Главное отличие So Much (Dark Side Mix) от предыдущих треков в том, что почти целиком он звучит на фоне фортепиано: это нежнейшая интимная баллада, возможно — лирическая кульминация будущего лонгплея. И, в общем-то, убедительное свидетельство того, что концепция концепцией, эксперименты экспериментами, а прекрасную, непосредственно воздействующую на слушателей музыку Питер Гэбриел писать вовсе не разучился. Осталось дождаться, что будет в Bright Side Mix. Хотя именно «темнота» звучания этой грустной исповеди особенно хорошо подходит.

TXT, Jonas Brothers — Do It Like That

Сотрудничеством западных групп с K-pop-коллективами уже никого не удивишь. Вспомним хотя бы My Universe — хит Coldplay и BTS. Участники новой коллаборации, конечно, не столь имениты — что с той, что с другой стороны. При всем уважении, Jonas Brothers — не Coldplay, а TXT — не BTS. Однако песня у них, пожалуй, даже более удачна. Это заводной ритмичный фанк с припевом, сразу застревающим в голове, и небольшими вкраплениями рэпа. Первый куплет исполняют американцы, второй — корейцы, ну а затем ансамбли объединяются: и в музыке, и в кадре.

Клип на самом деле очень простой: ребята поют и танцуют в полностью белом пространстве, выглядит это стильно и обаятельно — прежде всего благодаря харизме самих артистов. Но и режиссер постарался, сделав акцент на богатую мимику исполнителей.

Резюмируем: получился отличный летний трек, который должен зайти аудитории с обоих континентов.

Федор Чистяков — «Искусство»

Будто следуя примеру Тейлор Свифт, экс-лидер группы «Ноль» перезаписал собственную композицию 10-летней давности «Искусство» из альбома «Правило игры», сопроводив ее свежим клипом. В чем смысл возвращаться к старому, вопрос открытый, тем более музыкант никаких особых изменений в оригинал не внес — сохранены даже мелкие эффекты, не говоря уже о манере исполнения и мягком блюзовом сопровождении с обаятельным вступлением на акустической гитаре. Возможно, Чистяков решил, что именно в эти тревожные времена стоит напомнить публике о такой светлой и немножко несерьезной песне, призывающей к созерцанию красот природы.

А может, артисту просто захотелось дать видеовоплощение своему старому труду. И получилось это, надо сказать, небезынтересно. Ролик выглядит нарочито халтурно, дешево, как будто начинающий оператор-монтажер осваивает хромакей и балуется с эффектами: Чистяков поет «Искусство» то на фоне самых банальных естественных пейзажей, то в окружении пародий на шедевры живописи. Обаяние интернет-самодеятельности начала 2000-х здесь чувствуется отчетливо, но, пожалуй, есть и более серьезный посыл, корреспондирующий с текстом песни: не надо слишком серьезно относиться к творчеству. Ведь с произведениями Творца это всё равно и близко не стоит.

«Нейромонах Феофан» — «Серые будни»

Новый сингл «Нейромонаха Феофана» — еще одна попытка совместить несовместимое. Начнем с того, что сам этот проект, существующий еще с 2009 года, но ставший всенародно известным благодаря песне «Притоптать» в 2015-м, объединяет элементы из разных миров. С одной стороны, лубочную «древнерусскость» с оканьем вокалиста, текстами, пересыпанными архаизмами, и медведем, играющим на балалайке. С другой же — модное электронное звучание и явный метамодернистский флер. То есть мы-то понимаем, что это дело рук не отставшего от жизни фольклорного коллектива, а современных, прогрессивных ребят, которые поют про лапти да силушку богатырскую с улыбкой, но — доброй, не отрицающей.

И при всей кажущейся ироничности анонимный исполнитель и его коллектив (участники которого тоже сохраняют инкогнито) ставят перед собой, в общем-то, серьезную задачу: привнести национальный код в современную молодежную музыку. Судя по тому, что группа имеет стабильный успех на опен-эйрах и мероприятиях самой разной тематики, ей это удается.

Но в свежей композиции Феофан со товарищи идут еще дальше: теперь в сопровождении не только драм-н-бейс, но и утяжеленные хардроковые гитары. Это уже не столько электроника, сколько металл. Впрочем, когда ближе к концу вступает-таки балалайка — тучи расходятся: и в тексте песни, и в саунде.

Закрытие I московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье»

Провести летний фестиваль, причем завершить его на открытом воздухе, — удачный ход для зала «Зарядье», расположенного в одноименном парке. Действительно, музыка на лоне природы, да еще в центре города — беспроигрышное сочетание. А если уж в качестве репертуара выбран беззаботный джаз — тем более. Удовольствие гарантировано. Конечно, трансляция не может подарить то же ощущение. Но позволяет по крайней мере «виртуально» погрузиться в атмосферу эстетского релакса, гурманского наслаждения моментом.

На сцену, через которую открывается прекрасный вид на Кремль, вышел Квинтет Павла Тимофеева (Антон Залетаев — сопрано сакс, Сергей Головня — тенор сакс, Олег Стариков — фортепиано, Василий Кетлинский — бас, Павел Тимофеев — барабаны) и вокалистка Анна Бутурлина. Вместе они исполнили хиты Дюка Эллингтона и джазовые стандарты середины прошлого века, ну а в середине выступления, когда певица ушла передохнуть, коллектив выдал умопомрачительную импровизацию, причем Залетаев и Стариков продемонстрировали свое мастерство в виртуозных соло.

Плейлист «Известий»

В эти летние дни мы решили сделать наш плейлист максимально светлым и позитивным. Откроет его свежий сингл Imany с неожиданным для этой певицы кантри-звучанием. Следом прозвучит, пожалуй, главный хит из альбома Speak Now Тейлор Свифт, «Серые будни» «Нейромонаха Феофана» и «Искусство» Федора Чистякова — обо всех этих композициях идет речь в обзоре. Ну а закроет подборку трек из нового концертного релиза Анны Бутурлиной, призванный уж точно обеспечить хорошее настроение.