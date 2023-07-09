Экипаж «Солнцепека» нанес поражение по скоплению живой силы ВСУ в ДНР

Экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанес поражение по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 июля сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажем ТОС «Солнцепек» нанесено поражение по скоплению живой силы противника в деревне Хромово ДНР. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены гаубица Д-30 в районе населенного пункта Звановка, самоходная артиллерийская установка Paladin в Предтечино, гаубицы Д-20 и М777 в Новомихайловке», — заявил он.

Также ударами реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» ракетного соединения Южного военного округа уничтожены скопления живой силы противника в Константиновке и склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Михайловке и Дружковке.

«В результате ракетно-бомбовых ударов в том числе уничтожены склад боеприпасов и район сосредоточения живой силы 24-й мбр ВСУ в Дзержинском, а также склад материального обеспечения 110-й мбр ВСУ в Авдеевке», — уточнил Астафьев.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ. Также российские военные поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах.

Также 9 июля Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области группировка войск «Восток» ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаки ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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