В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента

Избирательные участки на досрочных выборах президента закрылись в Узбекистане в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Начинается подсчет голосов.

Последние минуты работы избирательных участков показали «Известия».

Как сообщалось по состоянию на 13:00 мск, участие в выборах приняли почти 12 млн граждан, или 60,74% избирателей.

МИД Узбекистана сообщал, что за рубежом в списки избирателей внесены 231 776 граждан, из которых 180 729 уже проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля. В России днем начали подсчет голосов.

На выборы было аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов. Зампред ЦИК РФ Николай Булаев в беседе с «Известиями» назвал выборы в Узбекистане функциональными.

Досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиёев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а в случае победы также в 2030-м.