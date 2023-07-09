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Экс-разведчик США рассказал о последнем предупреждении Запада Зеленскому

Экс-разведчик США Риттер: Запад предостерег Зеленского от диверсий на ЗАЭС
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Западные политики предупреждают президента Украины Владимира Зеленского о серьезных последствиях, если он попробует совершить диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 8 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него бы избавились», — заявил военный.

Риттер подчеркнул также, что Зеленский может использовать диверсию, чтобы организовать вмешательство в ситуацию других стран, так как считает, что они помогут ему вернуть контроль над ЗАЭС.

По мнению Риттера, украинские власти не смогли бы реализовать этот план, потому что Москва знала об их намерениях и могла бы вовремя предотвратить эту угрозу.

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Ранее, 8 июля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK раскритиковал военных, игнорирующих наличие закрытых территорий вокруг Запорожской АЭС. Он назвал такое поведение недопустимым и заявил, что в дальнейшем сделает всё возможное для снижения рисков.

При этом 7 июня эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ к объектам ЗАЭС и не обнаружили там мин.

Ранее, 5 июля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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