Полиция предотвратила попытку нападения с ножом в Иерусалиме

В Иерусалиме в районе Арсенальной горки 9 июля правоохранительные органы предотвратили попытку нападения с ножом. Об этом сообщает в воскресенье The Jerusalem Post.

По информации газеты, нападение готовила женщина. Она была застрелена на месте.

Уточняется, что женщину заметил полицейский, когда та находилась у общественного транспорта. Он поинтересовался, не нуждается ли она в помощи. В ответ на это женщина достала нож и отказывалась бросить его.

Ряд других израильских СМИ сообщает, что нападавший был мужчина. По некоторым сведениям, он ранен в ногу.

Подробности уточняются.

30 июня мужчина на железнодорожном вокзале в Китае ранил ножом двух человек, один из них скончался. Подозреваемый задержан, мотивы нападения не сообщаются. На данный момент ведется следствие.