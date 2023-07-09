Зеленский признал недостаточно быстрые темпы контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается не так быстро, как хотелось бы. Об этом 9 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

«Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее. Каждый день означает потери среди украинцев. Мы продвигаемся, мы не застряли на одном месте», — заявил Зеленский.

Он отметил, что все хотели бы, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки. При этом украинский президент подчеркнул, что не чувствует какого-то давления от западных партнеров, которое касалось бы контрнаступления.

«По всей видимости, они понимают, насколько непросто и сложно нам выживать, бороться и перехватывать инициативу, учитывая общую мощь России и объемы ее вооружений», — подытожил президент Украины.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal назвала дефицит танков причиной неудач Украины во время контрнаступления. Командир мотострелкового подразделения с позывным Вадос сообщил изданию, что для захвата российских позиций Вооруженные силы Украины (ВСУ) сначала должны обстрелять их, а затем продвинуться с помощью танков, которых у ВСУ недостаточно.

При этом британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты The Times 8 июля назвал причиной трудностей контрнаступления Украины возросшую эффективность ВС России. По его мнению, российские военные лучше координируют свои действия и более эффективно используют артиллерию, активно привлекая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для воздушной разведки. Также применяются новые вооружения и показавшие свою эффективность модификации старых.

По заявлению министра обороны России Сергей Шойгу, украинские националисты не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, руководство боевиков, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле 13 июня подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сегодняшний день. При этом российский лидер заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.