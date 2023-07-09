Подозреваемого в убийстве парня бывшей девушки полицейского объявили в розыск

Полицейского, подозреваемого в убийстве парня бывшей девушки в Кудрове Ленинградской области, объявили в розыск. Об этом 9 июля сообщил источник «Известий».

Разыскиваемый 28-летний мужчина работал стажером отдела полиции в Санкт-Петербурге. Его ориентировки разосланы по городу и Ленинградской области. В квартире подозреваемого прошли обыски.

Квартира пострадавшей девушки опечатана, видно на кадрах из ее дома, которые появились в распоряжении «Известий». Она находится в реанимации.

Ранее в этот день стало известно, что полицейский вломился в квартиру бывшей девушки, избил ее и зарезал ее нового молодого человека. Инцидент произошел в доме на проспекте Строителей в Кудрове.