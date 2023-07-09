В Екатеринбурге возросло число случаев заражения менингитом на складе Ozon

По последним данным, число заразившихся менингитом в Екатеринбурге выросло до 15 человек. Двое из них умерли. Управление Роспотребнадзора продолжает проводить противоэпидемические мероприятия, сообщает телеканал «Известия». Врачи постоянно наблюдают за сотрудниками распределительного центра Ozon, в котором произошла вспышка инфекции. На данный момент вакцинированы более 900 работников, все помещения регулярно дезинфицируют. Управление Роспотребнадзора напоминает, что риск заражения при получении посылок отсутствует.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.