ПСЖ объявил о трансфере Люки Эрнандеса из «Баварии»

Защитник немецкого футбольного клуба (ФК) «Бавария» Люка Эрнандес перешел во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом 9 июля сообщил французский клуб на своей странице в Twitter.

27-летний спортсмен подписал контракт с ПСЖ до 2028 года.

Сумма трансфера составила порядка €45 млн плюс бонусы в размере €5 млн, уточняет портал Transfermarkt.

Эрнандес является самым дорогим трансфером в истории «Баварии», куда он пришел в 2019 году из ФК «Атлетико». Тогда он перешел в клуб за €80 млн.

В составе немецкого клуба футболист четыре раза становился чемпионом Германии и обладателем Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Со сборной Франции Эрнандес становился чемпионом мира 2018 года, добавляет «Спорт-Экспресс».

В конце июня стало известно о закрытии сделки по трансферу нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал». Стороны согласовали все условия для перехода 24-летнего французского форварда.

О том, что футболист не собирается продлевать контракт, сообщила 12 июня французская газета L'Equipe.