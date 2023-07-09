На фестивале воздухоплавания в Пермском крае рухнул мотодельтаплан

Мотодельтаплан рухнул на землю во время фестиваля воздухоплавания «ПроНебо» возле Кунгура в Пермском крае. Об этом 9 июля сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что в ходе проведения в Кунгуре фестиваля воздухоплавания «ПроНебо» мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.

Ранее, 14 июня, два человека погибли в результате падения дельтаплана в Катав-Ивановском районе под Челябинском.