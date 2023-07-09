Путин отметил роль рыбохозяйственного комплекса в российской экономике

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником — Днем рыбака. Поздравление главы государства опубликовано 9 июля на сайте Кремля.

«Рыбохозяйственный комплекс играет важную роль в отечественной экономике, обладает значительным технологическим потенциалом, вносит значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности, в развитие регионов и их социальной инфраструктуры», — подчеркивает в обращении Путин.

Он отметил, что этот вклад стал результатом труда многих поколений работников отрасли, которые закладывали ее традиции и совершенствовали работу.

Путин подчеркнул, что сейчас важно сконцентрировать усилия на первоочередных, востребованных задачах. В их числе насыщение российского рынка качественной, экологически чистой и доступной продукцией, расширение ее ассортимента и наращивание возможностей для глубокой переработки сырья и экспорта.

По его словам, нужно продолжать повышать конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли рыболовства.

«Убежден, что компетентность и ответственный подход к делу помогут вам добиваться поставленных целей», — подытожил президент, обращаясь к работникам отрасли.

День рыбака в России отмечают во второе воскресенье июля — в это время заканчивается нерест рыб и открывается рыболовный сезон. Праздник зародился в Мурманской области.

В 1980 году День рыболова вошел в перечень праздничных и памятных дат СССР, а затем закрепился и в законодательстве современной России.