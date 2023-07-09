Байден вышел позагорать на пляж в Делавэре

Президент США Джо Байден посетил пляж в Делавэре и позагорал на солнце. Об этом 8 июля рассказала газета Daily Mail.

Байден посетил общественный пляж вместе с женой Джилл и внучкой Финнеган. Президента сопровождала секретная служба, которая досмотрела других отдыхающих с помощью металлоискателей.

Глава государства полежал на шезлонге и почитал книгу. Некоторое время он провел на солнце, сняв с себя футболку.

Ранее, 7 июля, у Байдена произошла неловкая ситуация с микрофоном. Во время покашливания устройство сработало на полную мощность. Байден с удивленным лицом принялся смотреть на микрофон, а затем показал его залу, что вызвало веселое оживление у публики.

Днем ранее Байден во время выступления в Южной Каролине несколько раз ударил по трибуне ногой, после чего повернулся спиной к собравшейся аудитории и попытался сделать то же самое, но уже под другим углом.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.