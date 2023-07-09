Глава МИД Франции заверила Украину в продолжении поддержки

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины и продолжит поддержку Киева сколько потребуется. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью украинской редакции французской радиостанции RFI.

«Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, для того чтобы она могла обеспечить защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что ни у кого не должно быть сомнений в решимости Парижа выполнить это обязательство.

Также Колонна отметила, что готовятся новые поставки военной помощи Украине. О каком вооружении идет речь, дипломат не уточнила. Глава МИД Франции добавила, что «речь идет также об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе». Именно поэтому Киеву предложили содействие в подготовке пилотов истребителей западного производства.

При этом Колонна обратила внимание на желание Парижа закрепить в ходе саммита НАТО в Вильнюсе поддержку Киева со стороны военного блока на долгосрочной основе и определить конкретность перспективы вступления страны в альянс.

Ранее, 20 июня, бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан объяснил решение страны оказать поддержку Украине в случае ее намерения вступить в НАТО. Однако он отметил, что Франция рекомендует принять Украину в НАТО только после завершения конфликта.

Тогда же сообщалось, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. Франция обозначила свою новую позицию в преддверии ежегодного саммита НАТО в Вильнюсе.

В мае украинский президент Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Кроме того, он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.