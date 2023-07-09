Карта спецоперации на Украине 9 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в течение прошедших суток Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

На донецком направлении грамотными действиями подразделений южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное (ДНР). В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка (ДНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

За сутки на этом направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Кроме того, в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

На южнодонецком и запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Общие потери противника на этих направлениях превысили 210 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на краснолиманском направлении уничтожено до 80 украинских боевиков, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

В районе Задорожного в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 453 самолета, 241 вертолет, 4948 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 604 танка и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5396 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 547 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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