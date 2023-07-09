Пять человек погибли при обрушении здания после взрыва газа в Пакистане

Трехэтажное здание обрушилось в городе Джеламе в пакистанском штате Пенджаб после взрыва газового баллона, погибли пять человек, еще 10 пострадали. Об этом 9 июля сообщил портал Dawn со ссылкой на спасателей.

Тела погибших доставлены в больницу Джелума, пострадавшие госпитализированы.

Как сообщили местные власти, под завалами находятся до пяти человек, спасательные работы продолжаются. Взрыв газового баллона произошел утром в воскресенье, его причины устанавливаются.

Ранее, 22 июня, более 30 человек погибли в результате взрыва баллона со сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Инцидент произошел в ресторане, к нему привела утечка газа.