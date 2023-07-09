ВС РФ уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ», — рассказал он на брифинге.

По его словам, российские подразделения оперативно-тактической и армейской авиации, ракетные войска и артиллерия поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 109 районах.

Ранее в этот же день Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области группировка войск «Восток» ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаки ВСУ.

Ранее, 8 июля, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ изменили тактику в ходе попыток наступления в Запорожской области. Он подчеркнул, что украинская армия перешла к атакам небольшими группами и чаще всего просто пехотой на широком участке фронта с целью захватить передовые позиции РФ и закрепиться там.

Кроме того, в этот же день Рогов заявил, что ВСУ оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области. Причиной отступления украинских военнослужащих может быть ротация или перегруппировка для удара в другом направлении, считает глава «Мы вместе с Россией». Ранее, 7 июля, сообщалось, что российские войска пошли в контратаку на это село.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.