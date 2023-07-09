В Госдуме предложили определить число кур для содержания на даче

В Госдуме предложили определить число животных для содержания на даче. Соответствующие поправки готовятся в закон о садоводстве. Об этом 9 июля рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Планирую обсудить эту инициативу с представителями Минсельхоза», — заявил Чаплин в разговоре с «Российской газетой».

Он отметил, что обязательным условием содержания животных на даче является соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

«Проще говоря, можно выращивать кур и кроликов для себя, не в целях коммерческой деятельности, если вы соблюдаете земельное законодательство, не мешаете соседям и выполняете все необходимые гигиенические требования», — отмечает Чаплин.

По словам депутата, содержание на даче, например, собачьего питомника, запрещается. На участке можно поставить ульи, но это нужно будет согласовать с общим собранием.

Однако, подчеркнул Чаплин, в некоторых случаях дачникам могут разрешить заниматься фермерством. Но он отметил, что для этой инициативы закон о садоводстве нужно будет доработать. Например, депутат предложил ввести дополнительную процедуру получения специального разрешения и уплату дополнительного налога в СНТ, который пойдет на нужды товарищества для тех граждан, кто хочет использовать участок, чтобы выращивать кур и продавать яйца.

Ранее, 7 сентября 2022 года, юрист, медиатор Юрий Капштык рассказал «Известиям», какие риски несет разведение птицы на даче. По его словам, неконтролируемое разведение несет опасность возникновения заболеваний, в том числе птичьего гриппа, которые могут быть перенесены на птицефабрики.