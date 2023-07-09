В Ленобласти полицейский убил нового возлюбленного сожительницы у нее в квартире
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- В Ленобласти полицейский убил нового возлюбленного сожительницы у нее в квартире
В Ленобласти ищут сотрудника полиции, которого заподозрили в убийстве. Об этом 9 июля сообщил источник «Известий».
По предварительным данным, он вломился в квартиру бывшей девушки, избил ее и убил ее нового молодого человека. Инцидент произошел в доме на проспекте Строителей в Кудрове.
Как заявила полицейским 27-летняя женщина, к ней вломился бывший сожитель Дмитрий С., который служит в 51-м отделе полиции. Он нанес телесные повреждения ей и мужчине, от которых впоследствии тот скончался. Сейчас на подозреваемого составлена ориентировка.
Ранее, 28 июня, в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в 20-летнюю девушку, после чего покончил жизнь самоубийством. По данным следствия, он поссорился с соседкой по коммунальной квартире.