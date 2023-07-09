В Волгоградской области пропал 13-летний подросток

В городе Волжском Волгоградской области пропал 13-летний подросток. Об этом 9 июля сообщило главное управление МВД России по региону.

«Устанавливается местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Бегиашвили Джумбера Юрьевича, 05.03.2010 года рождения, который 8 июля ушел из дома в Волжском. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — сообщило ведомство в Telegram.

В описании говорится, что мальчик выглядит на 10 лет, его рост 130–135 см, имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы, на левой стороне лба имеется шрам. Он был одет в черную футболку, зеленые шорты и черные шлепанцы.

Ранее, 3 июля, возле станицы Архонской в Пригородном районе Северной Осетии пропал 14-летний подросток. По предварительной информации, он пропал во время купания. Для его поиска в близлежащем водоеме были привлечены водолазы.