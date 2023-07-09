В Финляндии назвали угрозой российскую недвижимость

Недвижимость, приобретенная россиянами в Финляндии, угрожает национальной безопасности страны, заявил полковник Янне Мякитало, сообщила 9 июля газета Iltalehti.

«В начале 2010-х годов было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретенных россиянами», — отметил он.

Недвижимость покупалась в районе военных складов, закрытых военных аэродромов и радиолокационных станций. Полковник полагает, что на территории участков, принадлежащих россиянам, можно потенциально размещать тайники, в том числе со взрывчатыми веществами.

Также он сообщил о московском бизнесмене, который купил промышленный участок в Саариярви в Центральной Финляндии. Якобы предприниматель заявил, что построит логистический центр, но промышленная территория не использовалась много лет.

«В связи с этим действительно стоит взглянуть на недвижимость, принадлежащую иностранцам: используется ли она для осуществления масштабного воздействия на Финляндию и как страна может предотвратить его», — сказал Мякитало.

В начале июля сообщалось, что Финляндия ужесточит с 10 июля въезд российским абитуриентам, бизнесменам, владельцам недвижимости. Владельцы недвижимости также должны будут предоставить основания для нахождения в стране.

МИД Финляндии уточнил, что данное решение принято в соответствии в постановлением правительства республики от 6 июля. В частности, в рамках решения правительства страны одобрила бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу им виз.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России будут учитывать намерение Финляндии вновь ужесточить правила въезда для граждан РФ при планировании своей дальнейшей политической повестки.

Власти Финляндии в сентябре 2022 года приняли решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. Также россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии. 12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом.