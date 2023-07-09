Волк переплыл реку в Якутии на глазах у людей

В Якутии волк устроил заплыв по реке на глазах местных жителей.

На видео, появившемся 9 июля, хищник преодолевает достаточно широкую, но спокойную водную преграду, не замечая идущих на лодке людей.

Добравшись до берега, волк не стал отряхиваться и сразу же скрылся за кустами.

Ранее, 6 июля, в Челябинской области недалеко от озера Большой Еланчик заметили дикого медведя. Туристов предупредили, что присутствие дикого зверя у мест отдыха представляет высокую опасность для жизни и здоровья, в связи с чем они должны проявлять бдительность и учитывать это при планировании своего отдыха.