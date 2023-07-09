Четыре альпиниста застряли на Эльбрусе из-за погодных условий

Группа из четырех альпинистов запросила помощь на Эльбрусе из-за погодных условий. Об этом 9 июля сообщило Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«В 11:50 9 июля поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 м группа из четырех человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи», — сообщило ведомство в Telegram.

Навстречу альпинистам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве пяти человек и одной единицы техники.

23 мая появилась информация о том, что при восхождении на гору Эльбрус пропала связь с группой из шести белорусских туристов. Группа не была зарегистрирована в МЧС России. На следующий день пропавшие были найдены живыми на высоте 3800 м под вершиной горы Утюг. Поисковые работы длились 36 часов.