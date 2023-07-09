Подросток умер после занятий на турнике под Ростовом

Подросток скончался в Ростовской области после занятий на турнике, сообщил 9 июля на своем сайте региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел 7 июля в городе Азове. По предварительной информации, подросток занимался на турнике около улицы Пляжный проезд, после чего у него ухудшилось самочувствие.

«Приехавшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть», — добавили в ведомстве.

Причину гибели несовершеннолетнего установит экспертиза, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале июня подросток скончался после поединка на турнире ММА в Белогорске Амурской области в результате удара в голову.

Следствие даст оценку соблюдению требований безопасности при организации и проведении соревнований, а также наличию медицинских противопоказаний у погибшего.