Подросток умер после занятий на турнике под Ростовом
Подросток скончался в Ростовской области после занятий на турнике, сообщил 9 июля на своем сайте региональный главк Следственного комитета (СК) России.
Инцидент произошел 7 июля в городе Азове. По предварительной информации, подросток занимался на турнике около улицы Пляжный проезд, после чего у него ухудшилось самочувствие.
«Приехавшие на вызов медицинские работники констатировали его смерть», — добавили в ведомстве.
Причину гибели несовершеннолетнего установит экспертиза, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале июня подросток скончался после поединка на турнире ММА в Белогорске Амурской области в результате удара в голову.
Следствие даст оценку соблюдению требований безопасности при организации и проведении соревнований, а также наличию медицинских противопоказаний у погибшего.