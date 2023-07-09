В Якутии местные жители увидели плывущего волка

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Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
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Число зафиксированных случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге возросло до 15
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У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка из 400 машин
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На третьем этапе ралли «Шелковый путь» лучшей стала белорусская команда МАЗ
Мир
Украину предупредили о скором наступлении энергетического и топливного кризиса
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В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
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Минобороны показало кадры поражения экипажем Ка-52 бронетранспортера ВСУ в движении
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Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
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В Дагестане 11 населенных пунктов остались без света из-за аварийного отключения
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Замгенпрокурора Узбекистана сообщил об отсутствии нарушений в ходе выборов
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