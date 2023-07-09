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Названа причина поставки США Украине кассетных боеприпасов

Le Monde: США поставками кассетных боеприпасов Украине признали слабость перед Россией
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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США, осознающие превосходство России в артиллерии, вынужденно согласились на поставку Украине кассетных боеприпасов. Об этом 8 июля говорится в публикации на сайте французской газеты Le Monde.

По мнению автора, Белый дом признал, что решился на поставку кассетных боеприпасов, поскольку российская армия истощила как американские арсеналы, так и запасы вооружений других союзников Киева.

«Поскольку боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут постоянно страдать от этих боеприпасов», — отмечается в публикации.

Также уточняется, что кассетные бомбы иногда не взрываются в момент удара, в итоге после завершения боевых действий от них страдает гражданское население.

По официальным данным, от 2% до 6% таких боеприпасов остаются активными после первоначального удара.

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Ранее, 8 июля, французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал позицию президента страны Эммануэля Макрона по поставкам Украине кассетных боеприпасов. Он объявил, что Макрон соглашается на бойню и молчит.

Тогда же член палаты представителей США от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву. По ее словам, такое вооружение может принести только новые жертвы.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, украинская сторона дала гарантии ответственного обращения с поставленным оружием.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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