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Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины

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Фото: скриншот видео
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Российские силы уничтожили не менее 10 единиц украинской и западной бронетехники, которые шли колонной в ходе попыток контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили 9 июля в Министерство обороны РФ.

Там опубликовали кадры успешной работы ВС России.

На кадрах видно движение украинской колонны. Сначала российские силы поражают ведущий танк, спустя 3–5 секунд украинские боевики лишаются еще одной машины. Затем, судя по кадрам, украинская колонна пытается рассеяться в хаотичном порядке, однако и эта попытка не завершилась успехом. Над пораженной техникой поднимаются густые столбы черного и серого дыма.

На записи также видно, что один из боевиков перемещается по полю между уничтоженной техникой, которой, по данным Минобороны, стало как минимум на 10 единиц меньше.

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Ранее, 6 июля, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в ходе контрнаступления украинские силы понесли ощутимые потери как своих военных, так и боевых машин. Тремя днями ранее министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что киевский режим не достиг целей ни на одном из направлений.

О проблемах с контрнаступлением заявляли и в самом Киеве. Так, президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс в боевых действиях оказался медленнее, чем ожидалось. В украинском министерстве обороны также указали, что националистам приходится сталкиваться со сложностями и яростным сопротивлением.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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