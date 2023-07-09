Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года причастна украинская сторона. На эту тему она высказалась 8 июля в своем Telegram-канале.

В публикации она подвела итоги 500 дней проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Так, как пишет Маляр, прошло 273 дня как украинская сторона нанесла первый удар по Крымскому мосту, чтобы «нарушить россиянам логистику».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после этого указала, что киевский режим является террористическим. Она также обратила внимание на то, что теперь Украина приступила к нанесению ущерба Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса», — обратила внимание Захарова.

Конструкции Крымского моста пострадали из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором ГУ разведки минобороны Украины под началом Кирилла Буданова. Уже установлено 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

При этом 27 мая текущего года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк отметил, что Крымский мост является путем снабжения, а Украина была обязана нарушить его работу. Таким образом тогда он косвенно подтвердил причастность Киева к теракту.