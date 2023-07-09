Реклама
Прямой эфир
Армия
Опубликованы кадры уничтожения западной бронетехники в ходе контрнаступления Украины
Мир
ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане
Общество
Уровень воды в реке Ие в Тулуне под Иркутском составил 824 см
Политика
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай
Мир
Замглавы ЦИК России оценил проведение выборов президента в Узбекистане
Политика
В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака
Армия
Минобороны показало кадры поражения экипажем Ка-52 бронетранспортера ВСУ в движении
Общество
Из-за потопа в микрорайоне Сочи на одной из улиц машины смыло в овраг
Происшествия
Под Мелитополем прозвучали взрывы
Интернет и технологии
Путин назвал внедрение передовых разработок залогом прогресса России
Мир
Захарова после слов об ударе по Крымскому мосту назвала киевский режим террористическим
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами калибра НАТО
Сюжет:

Минобороны показало кадры поражения экипажем Ка-52 бронетранспортера ВСУ в движении

0
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж российского вертолета Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении на южнодонецком направлении. Соответствующие кадры показало в воскресенье, 9 июля, Министерство обороны России.

Отмечается, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ, под прикрытием лесополосы атаковал бронеобъект высокоточным оружием. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем полностью уничтожен.

«Прямое!» — констатировал один из членов экипажа после попадания в цель в радиопереговорах.

Убойная тактика: ВФУ пытаются взломать российскую оборону пехотой
Почему вооруженные формирования сменили тактику и сколько могут продлиться атаки без использования бронетехники

Ранее в этот день сообщалось, что бомбардировщики Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе боев уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Шевченко на южнодонецком направлении.

Накануне Минобороны России также публиковало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Боевую бронированную машину противника уничтожил экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023