Минобороны показало кадры поражения экипажем Ка-52 бронетранспортера ВСУ в движении

Экипаж российского вертолета Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении на южнодонецком направлении. Соответствующие кадры показало в воскресенье, 9 июля, Министерство обороны России.

Отмечается, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники ВСУ, под прикрытием лесополосы атаковал бронеобъект высокоточным оружием. В результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем полностью уничтожен.

«Прямое!» — констатировал один из членов экипажа после попадания в цель в радиопереговорах.

Ранее в этот день сообщалось, что бомбардировщики Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе боев уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Шевченко на южнодонецком направлении.

Накануне Минобороны России также публиковало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Боевую бронированную машину противника уничтожил экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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