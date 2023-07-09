Под Мелитополем прозвучали взрывы

Три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области 9 июля, вероятно, это связано с работой системы ПВО. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он пообещал позднее предоставить более подробную информацию о случившемся.

5 июля в Бердянске прозвучала серия взрывов, также сообщалось о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений не было.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.