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Захарова после слов об ударе по Крымскому мосту назвала киевский режим террористическим
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Захарова после слов об ударе по Крымскому мосту назвала киевский режим террористическим

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевский режим террористическим. Об этом она написала 9 июля.

Таким образом она прокомментировала высказывание замминистра обороны Украины Анны Маляр, в котором та официально признала, что украинские националисты ударили по Крымскому мосту.

«Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

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Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Однако украинская сторона на протяжении нескольких месяцев продолжает обстреливать АЭС, тем самым провоцируя экологическую катастрофу. Последний раз Украина нарушила режим тишины 20 июня.

Конструкции Крымского моста пострадали из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором ГУ разведки минобороны Украины под началом Кирилла Буданова. Уже установлено 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

На сегодняшний день, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, приняты все необходимые меры для защиты моста. Безопасность переправы обеспечивают системы противовоздушной обороны.

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