Реклама
Прямой эфир
Спорт
Завершился второй этап ралли-марафона «Шелковый путь – 2023»
Мир
ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане
Общество
Уровень воды в реке Ие в Тулуне под Иркутском составил 824 см
Политика
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай
Мир
WSJ рассказала о передаче Польшей около 10 вертолетов Ми-24 Украине
Мир
В Нью-Йорке один человек погиб в результате стрельбы
Происшествия
Два человека пострадали в результате драки со стрельбой на западе Москвы
Общество
По факту ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области возбуждено уголовное дело
Общество
В минспорте Хакасии рассказали о проверках в спортшколе из-за кишечной инфекции
Мир
Австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать российский газ
Мир
Захарова назвала киевский режим террористическим из-за удара по Крымскому мосту
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами калибра НАТО

ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы президента в Узбекистане признаны состоявшимися, явка по состоянию на 11:00 по местному времени превысила необходимые 33%. Об этом 9 июля сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахром Кучкаров.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка», — уточнил он.

В воскресенье в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиеев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем и в 2030-м.

Голосование в тюбетейке: как пройдут выборы президента в Узбекистане
В избирательной кампании примут участие четыре кандидата

Утром голосование началось практически на всех 10 784 избирательных участках. Аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Для признания выборов состоявшимися было необходимо, чтобы на них проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Участки для голосования закроются в 20:00 (18:00 мск).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023