ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане

Выборы президента в Узбекистане признаны состоявшимися, явка по состоянию на 11:00 по местному времени превысила необходимые 33%. Об этом 9 июля сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахром Кучкаров.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка», — уточнил он.

В воскресенье в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы — первые после внесения поправок в Конституцию. Нововведения, в частности, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Таким образом, президент Шавкат Мирзиеев, занимающий свой пост с 2016 года, может баллотироваться повторно в этом году, а затем и в 2030-м.

Утром голосование началось практически на всех 10 784 избирательных участках. Аккредитовано порядка 800 международных наблюдателей, которые представляют несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Для признания выборов состоявшимися было необходимо, чтобы на них проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Участки для голосования закроются в 20:00 (18:00 мск).