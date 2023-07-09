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Уровень воды в реке Ие в Тулуне под Иркутском составил 824 см

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Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области продолжил повышаться и составил 824 см. Об этом 9 июля сообщили в МЧС.

Специалисты борются с последствиями стихии, в предупреждении подтоплений в Тулуне задействована техника.

На опубликованных кадрах можно заметить, как осуществляется откачка воды из реки Желгайчик, впадающей в Ию. В работе участвуют экипажи пожарных машин.

По данным МЧС, откачивается вода, которая может повредить дамбу со стороны города. Также проводятся работы по укреплению берега.

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Накануне из-за дождевого паводка в реках Ангаре, Иркут и Ушаковке в нескольких округах Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось 7 июля, уровень воды в реках Иркутской области начал снижаться. Работы по восстановлению дорог начаты в Черемховском районе.

По данным МЧС, подтопление сохраняется на 403 участках в двух садоводствах и 11 населенных пунктах. Специалисты отметили, что в реке Ие уровень воды может повыситься до 750–780 см, неблагоприятной считается отметка 750 см.

Ранее, 6 июля, власти Байкальска Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка, начавшегося в связи с дождями.

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