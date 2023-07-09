WSJ рассказала о передаче Польшей около 10 вертолетов Ми-24 Украине

Польша не так давно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24. Об этом 9 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Польша <…> недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки», — отмечается в материале.

Информация о предоставлении Варшавой Киеву этих вертолетов ранее не разглашалась.

Польша оказывает военную поддержку Украине с начала российской спецоперации. В конце июня польский президент Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где прошли его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили поддержку Киева.

До этого, 11 июня, президент Украины также провел переговоры с польским коллегой. Главы государств обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля в этом году. В ходе общения Зеленский выразил признательность Польше и Дуде за поддержку в укреплении украинской обороны.

Ранее, 2 мая, Дуда заявил, что Варшава преследует собственные интересы в конфликте на Украине. По его словам, Варшава «проявила добрососедство» и укрепила свою позицию на международной арене, оказав военную помощь Киеву.

В апреле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.