Реклама
Прямой эфир
Спорт
Завершился второй этап ралли-марафона «Шелковый путь – 2023»
Мир
ЦИК признала состоявшимися выборы президента в Узбекистане
Общество
Уровень воды в реке Ие в Тулуне под Иркутском составил 824 см
Политика
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко направляется в Китай
Мир
WSJ рассказала о передаче Польшей около 10 вертолетов Ми-24 Украине
Мир
В Нью-Йорке один человек погиб в результате стрельбы
Происшествия
Два человека пострадали в результате драки со стрельбой на западе Москвы
Общество
По факту ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области возбуждено уголовное дело
Общество
В минспорте Хакасии рассказали о проверках в спортшколе из-за кишечной инфекции
Мир
Австрийский нефтегазовый концерн OMV продолжит закупать российский газ
Мир
Захарова назвала киевский режим террористическим из-за удара по Крымскому мосту
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 18 снарядами калибра НАТО
Сюжет:

WSJ рассказала о передаче Польшей около 10 вертолетов Ми-24 Украине

WSJ: Польша передала Украине около 10 вертолетов Ми-24
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша не так давно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24. Об этом 9 июля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Польша <…> недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки», — отмечается в материале.

Информация о предоставлении Варшавой Киеву этих вертолетов ранее не разглашалась.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Польша оказывает военную поддержку Украине с начала российской спецоперации. В конце июня польский президент Анджей Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где прошли его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили поддержку Киева.

До этого, 11 июня, президент Украины также провел переговоры с польским коллегой. Главы государств обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля в этом году. В ходе общения Зеленский выразил признательность Польше и Дуде за поддержку в укреплении украинской обороны.

Ранее, 2 мая, Дуда заявил, что Варшава преследует собственные интересы в конфликте на Украине. По его словам, Варшава «проявила добрососедство» и укрепила свою позицию на международной арене, оказав военную помощь Киеву.

В апреле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023