По факту ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса в Иркутской области, в результате которого два человека погибли и еще пять пострадали, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«По поручению главы ведомства Следственным отделом по г. Нижнеудинск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более лиц»)», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале регионального ведомства.

Следователи в настоящий момент проводят выемку документов, допрашивают свидетелей инцидента.

О ДТП в Иркутской области стало известно накануне, 8 июля. В районе поселка Замзор рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Nissan Pathfinder. В салоне автобуса на тот момент находились 47 пассажиров.

Между тем, по данным ГУ МВД по Иркутской области, в результате происшествия пострадали четыре человека.