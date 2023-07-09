Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник главы Пентагона уличил США в уничтожении Украины вместо РФ
Происшествия
Упавшее дерево насмерть задавило женщину под Новосибирском
Мир
В ФРГ подготовили гуманитарную помощь для жителей Херсонской области
Мир
В Крыму заявили о планах привлечь Зеленского к ответственности за диверсии
Мир
В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента страны
Мир
Глава минфина США заявила о «более прочной основе» между США и Китаем
Происшествия
Один человек погиб при падении автомобиля в реку на Камчатке
Спорт
Захарова заявила об усталости мира от дискриминации спортсменов из РФ
Происшествия
Украинские боевики выпустили 21 снаряд по Донецку
Мир
Депутат ЕП предрек жертвы среди украинцев из-за кассетных боеприпасов
Общество
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Армия
Артиллерия ВС РФ сорвала попытку украинских националистов занять опорный пункт

Один человек погиб и еще три пострадали после стрельбы в Нью-Йорке

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023