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В ФРГ подготовили гуманитарную помощь для жителей Херсонской области

Жителям Херсонской области передадут гуманитарный груз из ФРГ
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Жители Херсонской области получат гуманитарную помощь из ФРГ. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил «РИА Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Гуманитарный груз собирался неравнодушными жителями Германии и будет передан населению соседней с Крымом Херсонской области», — заявил он.

Ранее, 7 июля, председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов рассказал о прибытии немецкого общественника Хайнриха Гинца.

Согласно имеющейся информации, Гинц планирует за свой счет доукомплектовать гуманитарную помощь в Крыму, прежде чем доставить ее получателям. Активист лично посетит Херсонскую область, чтобы встретиться с местными и развеять заблуждения, связанные с новыми регионами РФ.

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Ранее, 3 июня, сообщалось о доставке гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донбасса из Ирландии. Груз прошел транзитом через Белоруссию. По словам замглавы белорусского гуманитарного фонда Владимира Казбанова, это уже вторая партия помощи, прибывшая от пророссийски настроенных европейцев.

До этого, 21 мая, в Донецк прибыли 7 т гуманитарной помощи от граждан-волонтеров из Европы. Так, вещи первой необходимости для города собирали жители Франции, Бельгии, Испании, Германии и Италии. Организатором акции выступила ассоциация SOS Donbass.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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