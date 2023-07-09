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Маск неоднозначно высказался о жене Цукерберга

Илон Маск заявил, что жена Цукербурга ездит на автомобиле Tesla и ему об этом известно
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo
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Жена главы корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марка Цукербурга водит автомобиль Tesla, но он об этом не знает. Об этом 9 июля написал миллиардер Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал он.

Комментаторы Twitter бурно восприняли публикацию Маска.

Пользователь с ником Heaven написал, что Маск заставит Цукерберга плакать.

«Она сказала, что это была лучшая поездка в ее жизни», — сыронизировала Charlotte Marie.

LaFactoriaDeTuits на выпад Маска написала, что «теперь это личное».

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Ранее, 7 июля, Маск, которому принадлежит соцсеть Twitter, обвинил Цукербурга в плагиате, назвав того змеенышем.

6 июля в новом сервисе Threads, который запустил Цукерберг, за первые четыре часа зарегистрировались 5 млн человек. Новая соцсеть составит конкуренцию Twitter.

На фоне конфликта из-за разработки компанией Meta приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92 Маск и Цукерберг приняли решение выяснить отношения на ринге.

3 июля стало известно, что Маск и Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Борьба обещает быть особенно интересной, так как бизнесмены находятся в разных весовых категориях. Собранные средства пойдут на благотворительность.

Маск 30 июня предложил провести бой с Цукербергом в Колизее.

Исследователь в сфере искусственного интеллекта и ведущий собственного подкаста Лекс Фридман 25 июня опубликовал видео с тренировки Цукерберга по джиу-джитсу. На нем видно, как Цукерберг и Фридман проводят броски в ноги и применяют удушающие приемы.

22 июня Маск заявил, что его бой с Цукербергом должен пройти в «Вегас Октагон» в США по правилам смешанных единоборств (MMA).

Позднее, 23 июня, мать миллиардера Мэй Маск предостерегла сына от поединка, отметив, что он должен «сражаться только словами».

Согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом. Причиной может быть то, что глава Meta часто выкладывает в социальные сети видео с тренировок. Бизнесмен также занимается джиу-джитсу и принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.

По мнению российского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.

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