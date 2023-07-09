Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать поводом для главы государства Владимира Зеленского пойти на уступки РФ и отказаться от некоторых территорий. Такой вариант развития событий допустил журналист Саймон Тисдалл в материале для The Guardian.

По его словам, в какой-то момент у Киева может не остаться других вариантов, кроме возвращения за стол переговоров на совершенно невыгодных условиях. Помимо провала ВСУ, к этому может привести дефицит боевых ресурсов, очередной энергетический кризис и, наконец, сокращение поддержки от Запада.

Обозреватель добавил, что ситуация была бы менее шаткой, если бы Украину приняли в НАТО, «как было обещано 15 лет назад».

В заключение Тисдалл назвал возможное поражение Киева источником проблем для многих государств. В частности, он допустил, что это усугубит напряженность в Тайваньском проливе и дестабилизирует Восточную Европу.

Днем ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком назвал отказ Зеленского от мирного соглашения с Россией глупой ошибкой. Он подчеркнул, что дни президента Украины сочтены, если ему не удастся втянуть НАТО в конфликт.

В свою очередь президент США Джо Байден счел преждевременным вступление Украины в НАТО, однако заверил, что Вашингтон может предоставить Зеленскому «безопасность наподобие той, которую предоставили Израилю, если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».

До этого, 1 июля, сам Зеленский заявил, что Киев будет готов к мирному диалогу с Россией, когда ВСУ выйдут к границам 1991 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.