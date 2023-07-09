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Один человек погиб при падении автомобиля в реку на Камчатке

Один человек погиб и один пропал без вести при падении автомобиля в реку на Камчатке
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Фото: vk.com/lsv_palana
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Автомобиль с тремя людьми упал с пирса в реку на Камчатке, в результате чего один человек погиб и еще один пропал без вести. Об этом 9 июля сообщил глава МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев.

Третий человек, находившийся в автомобиле, смог самостоятельно выплыть на поверхность и добраться до берега.

«Около 2:00 ночи 9 июля автомобиль с тремя жителями села Тымлат 1994–1996 годов рождения скатился в реку с пирса», — написал глава МЧС по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время автомобиль уже извлечен из воды. По предварительной информации, молодые люди во время случившегося находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают спасательные службы. Выясняются все обстоятельства.

Ранее, 23 июня, автомобиль УАЗ опрокинулся в реку в Бурятии в Селенгинском районе, в результате чего три человека погибли и один пострадал. Работники лесной охраны эвакуировали одного из пострадавших, однако из-за деформации автомобиля остальных спасти не удалось.

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